Раскрыт объем выработки электроэнергии на МГЭС в Кяльбаджаре

БАКУ/Trend/ - На малой гидроэлектростанции "Союгбулаг" деривационного типа с напором, общей мощностью 5,3 МВт и двумя гидроагрегатами по 2,65 МВт каждый, с момента ввода в эксплуатацию до 1 июля было произведено 42 миллиона кВт·ч электроэнергии.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Министерство энергетики Азербайджана.

Напомним, что МГЭС «Союгбулаг», расположенная на реке Тертер в Кельбаджарском районе, была введена в эксплуатацию 25 августа 2023 года.

Отметим, что на малых гидроэлектростанциях производится экологически чистая "зеленая" энергия.