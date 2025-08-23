От братства к энергетике и торговле: Взгляд в будущее трех государств

БАКУ /Trend/ - Состоявшаяся в Туркменбаши встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева наметила стратегические контуры углубления сотрудничества между тремя странами.

Эта встреча имеет особое значение с точки зрения обеспечения политической стабильности, экономической интеграции и региональной безопасности в регионе Центральной Азии и Южного Кавказа в целом. Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан - страны, которые в силу своего географического положения выступают стратегическими мостами между Востоком и Западом, Севером и Югом. Эта позиция делает три государства ключевыми игроками в глобальных энергетических и транспортных коридорах. Исходя из этого потенциала, встреча в Туркменбаши запомнилась конкретными соглашениями в области транспорта, логистики, энергетики и торговли.

В рамках встречи был подписан ряд важных документов, которые имеют стратегическое значение. Одним из них является меморандум, подписанный между тремя странами для перевозки грузов и пассажиров, координации коридоров, развития логистических услуг и повышения эффективности международных торговых маршрутов. Этот документ расценивается как важный шаг к совместному развитию коридоров Восток-Запад и Север-Юг.

Второй документ, меморандум о взаимопонимании, подписанный между министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана и Государственной службой "Туркменские авиалинии", определил в качестве основных целей расширение воздушного сообщения, продвижение туризма и пассажирских перевозок. Если посмотреть на первые шесть месяцев этого года, то можно увидеть, что количество людей, посетивших Азербайджан из Туркменистана, составило 15 тысяч 579 человек. Согласно информации, число туристов увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 183 человека или на 1,2 процента. Так, в первые шесть месяцев 2024 года количество прибывших из этой страны в Азербайджан составило 15 396 человек. Подписанный Меморандум также окажет положительное влияние на число туристов из Туркменистана, приезжающих в страну.

Подписание «Протокола о побратимстве» между городом Физули в Азербайджане и строящимся городом Архадаг в Туркменистане также имеет большое значение. Мечеть, которая будет построена в качестве дара Туркменистана в городе Физули, станет живым символом древней дружбы и братских отношений между двумя странами. Эта инициатива является не только религиозно-культурным памятником, но и символом дружбы, основанной на общих тюркских корнях, духовных связях и гуманистической дипломатии.

Энергетическая сфера также заняла важное место на встрече. Достигнутые соглашения между Азербайджаном и Туркменистаном по совместной разработке месторождения «Достлуг» в Каспийском море формируют будущее энергетического сотрудничества между двумя странами. Участие Азербайджана в этом проекте является успешным примером энергетической дипломатии в регионе.

Участие SOCAR (Государственной нефтяной компании Азербайджана) в разработке нефтяного месторождения в Узбекистане ещё больше расширяет энергетические горизонты Азербайджана и демонстрирует, что страна стала экспортером технологий и капитала на международных энергетических рынках.

Встреча в городе Туркменбаши вновь подтвердила лидерскую позицию Азербайджана в регионе. Достигнутые в ходе встречи соглашения также продемонстрировали международное доверие к инициативам Азербайджана. Формат трёхстороннего сотрудничества может в будущем создать основу для привлечения на эту платформу и других тюркоязычных государств.

