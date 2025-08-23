Еженедельный обзор цен на азербайджанскую нефть

БАКУ /Trend/ - За эту неделю зафиксирован рост средней цены на сырую нефть марок Azeri LT CIF, Azeri Light FOB Ceyhan, и снижение на Urals (Ex Novo) и Dated Brent.
Как сообщает в субботу Trend, средняя цена на нефть марки Azeri Light CIF, добываемую на азербайджанском месторождении "Азери-Чираг-Гюнешли", выросла на 1,15доллара США или на 1,7 процента по сравнению с предыдущей неделей и составила 68,92 доллара за баррель.
Максимальная цена на эту марку сырой нефти составила 68,90 доллара за баррель, а минимальная - 68,13 доллара за баррель.
За неделю средняя цена на сырую нефть марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан составила 67,38 доллара за баррель, что на 1,15 доллара США или 1,7 процента больше показателя предыдущей недели. В течение указанного периода максимальная цена на сырую нефть этой марки составляла 68,16 доллара за баррель, а минимальная - 66,61 доллара за баррель.
Средняя цена на сырую нефть марки Urals снизилась на 0,09 доллара США или на 0,2 процента по сравнению с предыдущей неделей, до 55,60 доллара за баррель. Максимальная цена на нефть Urals за неделю составила 56,26 доллара за баррель, минимальная - 55,12 доллара за баррель.
За эту неделю средняя цена на нефть марки Dated Brent подешевела на 0,03 доллара или на 0,04 процента по сравнению с предыдущей неделей, до 67,72 доллара за баррель. По итогам недели максимальная цена на нефть марки Dated Brent составила 68,23 доллара за баррель, а минимальная - 67,32 долларов за баррель.
|
Марка нефти / дата
|
18.08.2025
|
19.08.2025
|
20.08.2025
|
21.08.2025
|
22.08.2025
|
Средняя цена
|
Azeri LT CIF
|
$68,13
|
$68,34
|
$68,90
|
$69,48
|
$69,73
|
$68,92
|
Azeri Light FOB Ceyhan
|
$66,61
|
$66,83
|
$67,36
|
$67,94
|
$68,16
|
$67,38
|
Urals (EX NOVO)
|
$55,15
|
$55,12
|
$55,47
|
$56,03
|
$56,26
|
$55,60
|
Dated Brent
|
$67,35
|
$67,32
|
$67,56
|
$68,13
|
$68,23
|
$67,72