Еженедельный обзор цен на азербайджанскую нефть

БАКУ /Trend/ - За эту неделю зафиксирован рост средней цены на сырую нефть марок Azeri LT CIF, Azeri Light FOB Ceyhan, и снижение на Urals (Ex Novo) и Dated Brent.

Как сообщает в субботу Trend, средняя цена на нефть марки Azeri Light CIF, добываемую на азербайджанском месторождении "Азери-Чираг-Гюнешли", выросла на 1,15доллара США или на 1,7 процента по сравнению с предыдущей неделей и составила 68,92 доллара за баррель.

Максимальная цена на эту марку сырой нефти составила 68,90 доллара за баррель, а минимальная - 68,13 доллара за баррель.

За неделю средняя цена на сырую нефть марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан составила 67,38 доллара за баррель, что на 1,15 доллара США или 1,7 процента больше показателя предыдущей недели. В течение указанного периода максимальная цена на сырую нефть этой марки составляла 68,16 доллара за баррель, а минимальная - 66,61 доллара за баррель.

Средняя цена на сырую нефть марки Urals снизилась на 0,09 доллара США или на 0,2 процента по сравнению с предыдущей неделей, до 55,60 доллара за баррель. Максимальная цена на нефть Urals за неделю составила 56,26 доллара за баррель, минимальная - 55,12 доллара за баррель.

За эту неделю средняя цена на нефть марки Dated Brent подешевела на 0,03 доллара или на 0,04 процента по сравнению с предыдущей неделей, до 67,72 доллара за баррель. По итогам недели максимальная цена на нефть марки Dated Brent составила 68,23 доллара за баррель, а минимальная - 67,32 долларов за баррель.