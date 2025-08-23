Промпарки в Агдаме и Джебраиле расширяют деятельность (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Агдамском промышленном парке, созданном указом Президента Азербайджанской Республики от 28 мая 2021 года, зарегистрированы 30 резидентов и 4 нерезидента с общим инвестиционным портфелем более 285 миллионов манатов.

Как сообщили в субботу Trend в Агентстве по развитию экономических зон при министерстве экономики, по числу резидентов этот промышленный парк занимает второе место в стране.

Предприниматели вложили около 138 миллионов манатов, создано более 900 постоянных рабочих мест, большинство которых занято жителями Агдама и прилегающих районов.

С момента начала деятельности в парке произведено продукции на сумму примерно 500 миллионов манатов, из которых около 18 миллионов манатов экспортировано. Основное производство включает строительные материалы, табачные изделия, различные виды обуви, вентиляционное, пожарное и металлическое оборудование, железнодорожное оборудование, электротехнику и прочее. Изготовленные товары широко используются в строительных и монтажных работах на освобожденных территориях.

Большая часть территории промышленного парка предоставлена предпринимателям в пользование, и приём инвестиционных заявок от бизнесменов на оставшиеся участки продолжается.

В Промышленном парке «Экономическая зона Аразская долина» созданном указом Президента Азербайджанской Республики от 4 октября 2021 года, зарегистрированы 18 резидентов с общим инвестиционным портфелем около 150 миллионов манатов и 3 нерезидента. В парке, расположенном в Джебраильском районе площадью 200 гектаров вблизи автомагистралей и железных дорог, продано продукции на 3,4 миллиона манатов, а в первой половине текущего года - на 2,7 миллиона манатов. Основными направлениями деятельности индустриального парка являются логистический и торговый центр, складские комплексы, оптово-розничная торговля, парк грузовых автомобилей, автозаправочная станция, ремонт автомобилей и другой техники.

Для развития предпринимательской деятельности в промышленных парках создана благоприятная среда.

Резиденты обеспечиваются готовой инфраструктурой — газом, электричеством, водой, канализацией, волоконно-оптическими линиями, внутренними автомобильными и железными дорогами. С момента регистрации на срок 10 лет резиденты освобождаются от уплаты имущественного, земельного и подоходного налогов, а также от НДС и таможенных пошлин при ввозе оборудования и технологических установок для производства.

Кроме того, на освобожденных территориях действуют дополнительные льготы.

Специальные льготные банковские кредиты, субсидирование взносов на социальное страхование, 20%-ная скидка на коммунальные услуги, полное освобождение от таможенных пошлин и НДС на ввозимые сырьё и материалы (по установленному перечню).

Желающие зарегистрироваться в качестве резидентов промышленных парков могут обратиться в Агентство по развитию экономических зон при Министерстве экономики Азербайджанской Республики.

