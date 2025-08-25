В Азербайджане создается информационная система "Цифровые государственные финансы" - Указ

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению эффективного управления государственными финансами.

Как сообщает Trend, согласно указу, создается информационная система "Цифровые государственные финансы". Она предназначена для эффективного управления направлениями, связанными с деятельностью Министерства финансов Азербайджанской Республики, включая бюджет, налоги, таможенные пошлины, государственные сборы, дивиденды и другие доходы бюджета от юридических лиц, находящихся в государственной собственности или акции (доли) которых контролируются государством, а также от публичных юридических лиц, созданных от имени государства.

Система охватывает также аудит, бухгалтерский учет (в том числе учет государственных финансовых и нефинансовых активов), государственный финансовый контроль, государственное казначейство, управление государственным долгом и финансовыми обязательствами.

Новость обновляется