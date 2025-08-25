Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 25 августа

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 25 августа.
Как сообщает в среду Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1.9897 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0415 маната, 100 российских рублей - 2.1090 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9897
|AUD
|1,1032
|BYN
|0,5686
|BGN
|1,0175
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1226
|CZK
|0,081
|CNY
|0,2375
|DKK
|0,2666
|GEL
|0,6292
|HKD
|0,2177
|INR
|0,0194
|GBP
|2,2968
|IRR
|0,0298
|SEK
|0,1788
|CHF
|2,1169
|ILS
|0,5042
|CAD
|1,2288
|KWD
|5,5667
|KZT
|0,3172
|QAR
|0,4664
|KGS
|0,0195
|HUF
|0,5027
|MDL
|0,1017
|NOK
|0,1689
|UZS
|0,0137
|PKR
|0,6013
|PLN
|0,4666
|RON
|0,3936
|RUB
|2,109
|RSD
|0,017
|SGD
|1,326
|SAR
|0,453
|xdr
|2,3181
|TRY
|0,0415
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0411
|JPY
|1,1541
|NZD
|0,9971