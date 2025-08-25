Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Экономика Материалы 25 августа 2025 09:14 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 25 августа

Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 25 августа.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1.9897 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0415 маната, 100 российских рублей - 2.1090 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9897
AUD 1,1032
BYN 0,5686
BGN 1,0175
AED 0,4628
KRW 0,1226
CZK 0,081
CNY 0,2375
DKK 0,2666
GEL 0,6292
HKD 0,2177
INR 0,0194
GBP 2,2968
IRR 0,0298
SEK 0,1788
CHF 2,1169
ILS 0,5042
CAD 1,2288
KWD 5,5667
KZT 0,3172
QAR 0,4664
KGS 0,0195
HUF 0,5027
MDL 0,1017
NOK 0,1689
UZS 0,0137
PKR 0,6013
PLN 0,4666
RON 0,3936
RUB 2,109
RSD 0,017
SGD 1,326
SAR 0,453
xdr 2,3181
TRY 0,0415
TMT 0,4857
UAH 0,0411
JPY 1,1541
NZD 0,9971
