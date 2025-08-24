В Исмаиллинском районе сгорели два дома

Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
24 августа 2025
БАКУ/ Trend/ - В Исмаиллинском районе вспыхнул пожар, сообщает Trend.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на МЧС Азербайджана.

В селе Сарсура района сгорели легковоспламеняющиеся конструкции одноэтажного 4-комнатного дома общей площадью 77 м², прилегающего сарая площадью 70 м², одноэтажного 3-комнатного дома площадью 150 м², крыша расположенного рядом сарая площадью 70 м², а также 8 тонн тюков сена, сваленных на крыше. Остальные тюки сена и близлежащие дома удалось уберечь от огня.

Пожар был потушен пожарными подразделениями.

