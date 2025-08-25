Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Названо количество мин, обезвреженных за неделю на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана

Общество Материалы 25 августа 2025 13:32 (UTC +04:00)
Рашид Гараев
Рашид Гараев
БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало информацию об операциях, проведенных с 18 по 24 августа организациями, занимающимися разминированием на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили в понедельник Trend в ANAMA, в результате операций по разминированию от мин и других взрывоопасных остатков войны очищено 1459,4 гектара земель.

Отмечается, что в ходе операций по разминированию, проведенных на прошлой неделе Агентством Азербайджанской Республики по разминированию, министерством обороны, министерством по чрезвычайным ситуациям и Государственной пограничной службой, а также четырьмя частными компаниями в Тертерском, Агдеринском, Кяльбаджарском, Агдамском, Ходжалинском районах, Ханкенди, Шушинском, Ходжавендском, Лачинском, Физулинском, Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, в том числе на территории освобожденных от оккупации сел Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы, Гызылгаджилы Газахского района были обнаружены 21 противотанковая, 124 противопехотных мин и 417 неразорвавшихся боеприпасов.

