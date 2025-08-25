Премиум-ТВ платформа Турции «Digiturk» теперь доступна на «CityNet TV»

«CityNet TV», расширяя разнообразие контента для своих зрителей, начал сотрудничество с ведущим мировым медиагигантом «BeIN Media Group». В результате этого партнёрства пользователи «CityNet TV» смогут смотреть богатый контент, предоставляемый премиум-тв платформой Турции «Digiturk».

В рамках нового пакета «Digiturk» любители спорта смогут смотреть множество футбольных матчей в высоком качестве, включая игры Турецкой Суперлиги, на каналах «BeIN Sports International», «BeIN Sports 2», «BeIN Sports 3» и «BeIN Sports 4». Для поклонников развлечений и кино специально предоставляются каналы «BeIN Iz», «BeIN Gurme» и «BeIN Movies Turk». Кроме того, каталог VoD (видео по запросу), включающий более 1000 фильмов и сериалов различных жанров, открывает зрителям доступ к премиум-контенту.

Следует отметить, что новые пользователи, подключающиеся к «CityNet TV», смогут воспользоваться пакетом «Digiturk» бесплатно в течение первого месяца. Для существующих абонентов стоимость услуги составляет всего 16,99 AZN в месяц. Для использования сервиса требуется устройство нового поколения Android STB (Set-Top Box) от «CityNet».

Для получения дополнительной информации о подключении или услугах вы можете посетить www.citynettv.az, связаться по номеру *1177 или воспользоваться мобильным приложением «CityNet TV».

Напомним, что помимо «Digiturk», «CityNet TV» предоставляет возможность просмотра премиальных каналов, таких как «BluTV», «Setanta Sports, «Dizi Channel» и «FilmBox». Кроме того, платформа позволяет пользователям легко пользоваться популярными приложениями, такими как «YouTube», «Netflix», «Amazon Prime» и «Spotify».

Ведущий интернет-провайдер Азербайджана «CityNet», (торговая марка принадлежит ООО «Uninet»), предоставляет высокоскоростной интернет, телефонную связь и услуги цифрового телевидения. «CityNet» имеет широкую сеть обслуживания как в Баку так и в различных регионах Азербайджана. Более подробную информацию о компании можно найти на сайте www.citynet.az. ООО «Uninet» входит в состав «Azerconnect Group», которая является частью «NEQSOL Holding» — группы компаний, осуществляющей деятельность в различных сферах и странах.