Назван объем выработки электроэнергии на малых гидроэлектростанциях "Чыраг-1" и "Чыраг-2"

БАКУ /Trend/ - Известны объемы электроэнергии, произведенной до настоящего времени на малых гидроэлектростанциях (МГЭС) "Чыраг-1" и "Чыраг-2".

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Министерство энергетики, на гидроэлектростанции "Чыраг-1" деривационного типа с напором общей мощностью 8,33 МВт (два гидроагрегата по 4,165 МВт каждый) с момента ввода в эксплуатацию до 1 июля было произведено 51 миллион кВт·ч электроэнергии.

На гидроэлектростанции "Чыраг-2" деривационного типа с напором общей мощностью 6,0 МВт (два гидроагрегата по 3,0 МВт каждый) до июля текущего года было произведено 40,4 миллиона кВт·ч электроэнергии.

Напомним, что 25 августа 2023 года в Кельбаджарском районе были введены в эксплуатацию малые гидроэлектростанции "Чыраг-1" на реке Тертер и "Чыраг-2" на реке Караархач.

Отметим, что на малых гидроэлектростанциях производится экологически чистая "зеленая энергия".