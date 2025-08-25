В Азербайджане упрощены визовые процедуры для иностранных гостей Формулы-1 - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане упрощены визовые процедуры для иностранных граждан и лиц без гражданства, приезжающих в страну в связи с проведением гонок Формулы-1 в Баку в 2025 году.

Как сообщает в понедельник Trend, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.

В распоряжении говорится:

"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1. Установить, что иностранные граждане и лица без гражданства, прибывающие в Азербайджанскую Республику в связи с предстоящими в 2025 году в городе Баку соревнованиями «Формула-1» и представившие любой из документов, указанных в части 2 настоящего Распоряжения, могут с 25 августа по 30 сентября 2025 года получить визу в международных аэропортах Азербайджанской Республики.

2. Считать основанием для выдачи визы один из следующих документов:

2.1. аккредитационная карта, подтверждающая прохождение аккредитации согласно соответствующим правилам компании Formula One Management Limited и Международной автомобильной федерации, являющихся международными организаторами соревнований «Формула-1», или иной документ, подтверждающий прохождение аккредитации;

2.2. аккредитационная карта, подтверждающая прохождение аккредитации в Операционной компании «Бакинское городское кольцо».

2.3. билет, в том числе электронный билет на предстоящие в 2025 году в городе Баку соревнования «Формула-1» или документ, подтверждающий приобретение билета.

3. Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики:

3.1. уведомить компанию Formula One Management Limited, Международную автомобильную федерацию и соответствующие органы зарубежных стран об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в Азербайджанскую Республику в связи с предстоящими в 2025 году в городе Баку соревнованиями «Формула-1»;

3.2. обеспечить размещение на информационных интернет-ресурсах Министерства, а также посольств и консульств Азербайджанской Республики в зарубежных странах информации об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в Азербайджанскую Республику в связи с предстоящими в 2025 году в городе Баку соревнованиями «Формула-1», а также о возможности получения иностранцами и лицами без гражданства электронной визы посредством системы ASAN Viza.

4. Государственной миграционной службе Азербайджанской Республики уведомить авиационные компании, осуществляющие полеты в Азербайджанскую Республику, об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в Азербайджанскую Республику в связи с предстоящими в 2025 году в городе Баку соревнованиями «Формула-1»."