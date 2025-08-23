Джейхун Байрамов и Сергей Лавров обсудили вопросы региональной и международной безопасности

БАКУ /Trend/ - 23 августа состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Об этом в субботу сообщает Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Азербайджана.

Отмечается, что в ходе телефонного разговора был обсужден ряд вопросов, стоящих на азербайджано-российской двусторонней и многосторонней повестке дня, различные аспекты политического, экономического и гуманитарного сотрудничества, а также вопросы региональной и международной безопасности.

"Стороны обменялись мнениями о последнем заседании межправительственной Государственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, состоявшемся 22 августа текущего года в городе Астрахань, и высоко оценили результаты заседания.

Во время телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес», - отмечается в информации ведомства.

