Упразднено одно из полномочий Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана

Политика Материалы 25 августа 2025 13:51 (UTC +04:00)
Фото: Государственная служба по мобилизации и воинской повинности Азербайджанской Республики

Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в "Положение о Государственной службе Азербайджанской Республики по мобилизации и призыву на военную службу".

Как сообщает в понедельник Trend, в связи с этим соответствующий указ подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Согласно изменениям, упразднено полномочие Государственной службы в области военной подготовки студентов высших учебных заведений по специальной программе подготовки офицеров.

Государственная служба по мобилизации и призыву отныне будет выполнять функции Единого государственного органа в управлении процессами первичного воинского учета и призыва на военную службу, а также вести воинский учет других военнослужащих, за исключением военнообязанных, предусмотренных статьей 4.4 закона Азербайджанской Республики "О воинской обязанности и военной службе".

