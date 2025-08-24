Продолжаются меры по тушению пожара в торговом центре в Баку (ФОТО/ВИДЕО) (Обновлено)

БАКУ /Trend/ - Благодаря необходимым и срочным мерам, принятым силами МЧС, удалось предотвратить распространение пожара, вспыхнувшего в торговом центре «Сядяряк», расположенном в Гарадагском районе города Баку.

Как сообщили Trend в министерстве, в настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.

13:39 (GMT+4) Силы МЧС продолжают меры по тушению пожар в торговом центре «Сядяряк», расположенном в Гарадагском районе Баку.

Как сообщили Trend в министерстве, в настоящее время на месте происшествия находится заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Адиль Абдуллаев.

13:35 (GMT+4) Силы министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджан продолжают тушение пожара, вспыхнувшего в торговом центре «Сядяряк», расположенном в Гарадагском районе Баку.

Как сообщили Trend в министерстве, в настоящее время принимаются необходимые и неотложные меры по тушению пожара и недопущению его распространения на близлежащие объекты.

12:45 (GMT+4) Как сообщалось ранее, в торговом центре «Сядяряк», расположенном в Гарадагском районе города Баку, произошел пожар.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство, на место происшествия немедленно были направлены силы Государственной противопожарной службы и Службы особого риска МЧС.

Несмотря на то, что ветреная погода затрудняет тушение пожара, силы МЧС активно участвуют в тушении огня по всему периметру территории.

12:16 (GMT+4) На горячую линию «112» МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре в торговом центре «Сядяряк», расположенном в Гарадагском районе города Баку.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство, в ответ на поступившую информацию на место происшествия незамедлительно выехали сотрудники Государственной противопожарной службы и Службы особого риска МЧС.

В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара.