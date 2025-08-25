EIA прогнозирует увеличение добычи нефти в Казахстане в 2025-26 гг.

БАКУ /Trend/ - Согласно последнему прогнозу Управления энергетической информации США (EIA), среднесуточная добыча нефти в Казахстане в 2025 году составит 2,21 миллиона баррелей, передает Trend.

Прогноз был незначительно повышен — на 0,01 миллиона баррелей в сутки по сравнению с оценкой прошлого месяца.

Ожидается, что добыча увеличится с 1,9 миллиона баррелей в сутки в 2024 году до 2,16 миллиона баррелей в первом квартале 2025 года и 2,18 миллиона — во втором. В третьем квартале показатель, по оценкам, достигнет 2,23 миллиона баррелей в сутки, а в четвертом — 2,26 миллиона.

На 2026 год EIA также повысило прогноз — на 0,02 миллиона баррелей в сутки, до 2,22 миллиона. По кварталам ожидается: 2,26 миллиона баррелей в сутки в первом квартале, 2,21 миллиона — во втором, небольшое снижение до 2,16 миллиона — в третьем и восстановление до 2,25 миллиона — в четвертом.

Отметим, что в 2025 году Казахстан планирует добыть 96,2 миллиона тонн нефти и газового конденсата.