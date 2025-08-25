Назван общий объем азербайджанского газа, поставленного в Турцию и Европу через TANAP

БАКУ /Trend/ - Объем азербайджанского газа, поставленного в Турцию и Европу через Транс-Анатолийский газопровод (TANAP), с момента начала эксплуатации трубопровода достиг 83 миллиардов кубометров.

Как передает в четверг Trend со ссылкой на турецкую дочернюю компанию "SOCAR Türkiye" Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR), на сегодняшний день через ТANAP было транспортировано 83,36 миллиарда кубометров азербайджанского газа.

Сообщается, что из общего объема 34 миллиарда кубометров газа было поставлено в Турцию, а 49 миллиарда кубометров – в Европу.

Отметим, что TANAP является ключевым звеном Южного газового коридора, транспортируя азербайджанский газ по линии от Баку до Италии.

Коммерческие поставки газа в Турцию через TANAP начались 30 июня 2018 года.