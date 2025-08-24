Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Раис Татарстана поздравил Первого вице-президента Мехрибан Алиеву

Политика Материалы 24 августа 2025 11:12 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Раиса Республики Татарстан

Фарид Зохрабов
БАКУ /Trend/ - Раис Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов направил поздравительное письмо Первому вице-президенту Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой по случаю ее дня рождения.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Уважаемая Мехрибан Арифовна!

Примите поздравления по случаю дня Вашего рождения.

Желаю Вам, опытному общественно-политическому и государственному деятелю, неизменно плодотворной работы на ответственном посту, успехов в решении многогранных задач по всестороннему развитию Азербайджанской Республики.

Пусть созидательный труд во благо родной страны и все достигнутые цели приносят Вам заслуженное удовлетворение, а поддержка азербайджанского народа вдохновляет и дает силы для реализации новых полезных идей и перспективных проектов.

С пожеланиями доброго здоровья, счастья и всего наилучшего Вам и Вашим близким".

