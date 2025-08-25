В Азербайджане за семь месяцев увеличился объем грузоперевозок автотранспортом

БАКУ /Trend/ - В январе-июле этого года в Азербайджане автомобильным транспортом было перевезено 3,6 миллиона тонн грузов на сумму 7,7 миллиарда долларов США.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно информации, это на 659,016 миллиона долларов или на 9,3 процента больше по стоимости и на 326,3 тысячи тонн или на 9,9 процента больше по объему по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Так, за отчетный период автотранспортом из Азербайджана было экспортировано грузов на 1,4 миллиарда долларов общей массой 1,5 миллиона тонн, что по сравнению с прошлым годом означает рост на 315,3 миллиона долларов или 28 процентов по стоимости и на 276,6 тысячи тонн или 21,9 процента по объему.

В то же время за этот период автомобильным транспортом в Азербайджан было импортировано 2,1 миллиона тонн грузов на сумму 6,3 миллиарда долларов США. По сравнению с показателем первых семи месяцев 2024 года это составляет рост на 343,7 миллиона долларов или 5,8 процента по стоимости и на 49,8 тысячи тонн или 2,4 процента по объему.