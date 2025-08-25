Увеличено количество автобусных рейсов по маршруту Нахчыван–Баку–Нахчыван

БАКУ /Trend/ - Нахчыванское автомобильное транспортное агентство при Министерстве цифрового развития и транспорта Нахчыванской Автономной Республики увеличило количество рейсов по международным пассажирским маршрутам Нахчыван–Баку–Нахчыван с учетом пассажиропотока.

Об этом Trend сообщили в Министерстве связи и новых технологий Нахчыванской АР.

Отмечается, что данный шаг направлен на обеспечение комфортных и своевременных перевозок граждан, а также на удовлетворение растущего спроса.

Подробную информацию и билеты можно получить на автовокзалах автономной республики, а также на платформе www.biletim.az.

Также отмечается, что Нахчыванское автомобильное транспортное агентство продолжает работу по повышению качества обслуживания пассажиров, включая обеспечение комфортного и безопасного пользования общественным транспортом.