Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Увеличено количество автобусных рейсов по маршруту Нахчыван–Баку–Нахчыван

Экономика Материалы 25 августа 2025 12:39 (UTC +04:00)
Увеличено количество автобусных рейсов по маршруту Нахчыван–Баку–Нахчыван

Читайте Trend в

Рашид Гараев
Рашид Гараев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Нахчыванское автомобильное транспортное агентство при Министерстве цифрового развития и транспорта Нахчыванской Автономной Республики увеличило количество рейсов по международным пассажирским маршрутам Нахчыван–Баку–Нахчыван с учетом пассажиропотока.

Об этом Trend сообщили в Министерстве связи и новых технологий Нахчыванской АР.

Отмечается, что данный шаг направлен на обеспечение комфортных и своевременных перевозок граждан, а также на удовлетворение растущего спроса.

Подробную информацию и билеты можно получить на автовокзалах автономной республики, а также на платформе www.biletim.az.

Также отмечается, что Нахчыванское автомобильное транспортное агентство продолжает работу по повышению качества обслуживания пассажиров, включая обеспечение комфортного и безопасного пользования общественным транспортом.

Лента

Лента новостей

Читать все новости