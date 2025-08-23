Еженедельный обзор валютного рынка Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На этой неделе официальный курс маната к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался неизменным.
Как сообщает в субботу Trend, средневзвешенный курс 1 доллара за неделю составил 1,7 маната.
|
Официальный курс маната к доллару
|
11 августа
|
1.7
|
18 августа
|
1.7
|
12 августа
|
1.7
|
19 августа
|
1.7
|
13 августа
|
1.7
|
20 августа
|
1.7
|
14 августа
|
1.7
|
21 августа
|
1.7
|
15 августа
|
1.7
|
22 августа
|
1.7
|
Средний курс за неделю
|
1.7
|
Средний курс за неделю
|
1.7
В течение этой недели официальный курс маната к евро снизился на 0,021 маната. Средневзвешенный курс увеличился на 0.00384 маната и составил 1,98006 маната за 1 евро.
|
Официальный курс маната к евро
|
11 августа
|
1.9842
|
18 августа
|
1.9904
|
12 августа
|
1.9768
|
19 августа
|
1.9828
|
13 августа
|
1.9864
|
20 августа
|
1.9780
|
14 августа
|
1.9894
|
21 августа
|
1.9797
|
15 августа
|
1.9827
|
22 августа
|
1.9694
|
Средний курс за неделю
|
1.9839
|
Средний курс за неделю
|
1.98006
Официальный курс маната по отношению к 100 российским рублям на этой неделе снизился на 0,0095 маната. Средневзвешенный курс подешевел на 0,02068 маната и составил 2,1132 маната за 100 рублей.
|
Официальный курс маната к 100 российским рублям
|
11 августа
|
2.1251
|
18 августа
|
2.1210
|
12 августа
|
2.1378
|
19 августа
|
2.1134
|
13 августа
|
2.1384
|
20 августа
|
2.1091
|
14 августа
|
2.1364
|
21 августа
|
2.1110
|
15 августа
|
2.1317
|
22 августа
|
2.1115
|
Средний курс за неделю
|
2.13388
|
Средний курс за неделю
|
2.1132
На этой неделе официальный курс маната к турецкой лире уменьшился на 0.0001 маната за 1 лиру. Средневзвешенный курс снизился на 0,00014 маната и составил 0,04156 маната за 1 лиру.
|
Официальный курс маната к турецкой лире
|
11 августа
|
0.0417
|
18 августа
|
0.0416
|
12 августа
|
0.0418
|
19 августа
|
0.0416
|
13 августа
|
0.0417
|
20 августа
|
0.0416
|
14 августа
|
0.0417
|
21 августа
|
0.0415
|
15 августа
|
0.0416
|
22 августа
|
0.0415
|
Средний курс за неделю
|
0.0417
|
Средний курс за неделю
|
0.04156