Еженедельный обзор валютного рынка Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На этой неделе официальный курс маната к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался неизменным.

Как сообщает в субботу Trend, средневзвешенный курс 1 доллара за неделю составил 1,7 маната.

Официальный курс маната к доллару 11 августа 1.7 18 августа 1.7 12 августа 1.7 19 августа 1.7 13 августа 1.7 20 августа 1.7 14 августа 1.7 21 августа 1.7 15 августа 1.7 22 августа 1.7 Средний курс за неделю 1.7 Средний курс за неделю 1.7

В течение этой недели официальный курс маната к евро снизился на 0,021 маната. Средневзвешенный курс увеличился на 0.00384 маната и составил 1,98006 маната за 1 евро.

Официальный курс маната к евро 11 августа 1.9842 18 августа 1.9904 12 августа 1.9768 19 августа 1.9828 13 августа 1.9864 20 августа 1.9780 14 августа 1.9894 21 августа 1.9797 15 августа 1.9827 22 августа 1.9694 Средний курс за неделю 1.9839 Средний курс за неделю 1.98006

Официальный курс маната по отношению к 100 российским рублям на этой неделе снизился на 0,0095 маната. Средневзвешенный курс подешевел на 0,02068 маната и составил 2,1132 маната за 100 рублей.

Официальный курс маната к 100 российским рублям 11 августа 2.1251 18 августа 2.1210 12 августа 2.1378 19 августа 2.1134 13 августа 2.1384 20 августа 2.1091 14 августа 2.1364 21 августа 2.1110 15 августа 2.1317 22 августа 2.1115 Средний курс за неделю 2.13388 Средний курс за неделю 2.1132

На этой неделе официальный курс маната к турецкой лире уменьшился на 0.0001 маната за 1 лиру. Средневзвешенный курс снизился на 0,00014 маната и составил 0,04156 маната за 1 лиру.