Еженедельный обзор валютного рынка Азербайджана

Экономика Материалы 23 августа 2025 10:35 (UTC +04:00)
Еженедельный обзор валютного рынка Азербайджана

Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - На этой неделе официальный курс маната к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался неизменным.

Как сообщает в субботу Trend, средневзвешенный курс 1 доллара за неделю составил 1,7 маната.

Официальный курс маната к доллару

11 августа

1.7

18 августа

1.7

12 августа

1.7

19 августа

1.7

13 августа

1.7

20 августа

1.7

14 августа

1.7

21 августа

1.7

15 августа

1.7

22 августа

1.7

Средний курс за неделю

1.7

Средний курс за неделю

1.7

В течение этой недели официальный курс маната к евро снизился на 0,021 маната. Средневзвешенный курс увеличился на 0.00384 маната и составил 1,98006 маната за 1 евро.

Официальный курс маната к евро

11 августа

1.9842

18 августа

1.9904

12 августа

1.9768

19 августа

1.9828

13 августа

1.9864

20 августа

1.9780

14 августа

1.9894

21 августа

1.9797

15 августа

1.9827

22 августа

1.9694

Средний курс за неделю

1.9839

Средний курс за неделю

1.98006

Официальный курс маната по отношению к 100 российским рублям на этой неделе снизился на 0,0095 маната. Средневзвешенный курс подешевел на 0,02068 маната и составил 2,1132 маната за 100 рублей.

Официальный курс маната к 100 российским рублям

11 августа

2.1251

18 августа

2.1210

12 августа

2.1378

19 августа

2.1134

13 августа

2.1384

20 августа

2.1091

14 августа

2.1364

21 августа

2.1110

15 августа

2.1317

22 августа

2.1115

Средний курс за неделю

2.13388

Средний курс за неделю

2.1132

На этой неделе официальный курс маната к турецкой лире уменьшился на 0.0001 маната за 1 лиру. Средневзвешенный курс снизился на 0,00014 маната и составил 0,04156 маната за 1 лиру.

Официальный курс маната к турецкой лире

11 августа

0.0417

18 августа

0.0416

12 августа

0.0418

19 августа

0.0416

13 августа

0.0417

20 августа

0.0416

14 августа

0.0417

21 августа

0.0415

15 августа

0.0416

22 августа

0.0415

Средний курс за неделю

0.0417

Средний курс за неделю

0.04156
