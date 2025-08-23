Азербайджан продолжает оказывать реабилитационную поддержку детям из Украины

БАКУ /Trend/ - Из Украины в Азербайджан доставлены еще 30 детей, которые прошли курс реабилитационных услуг в Габалинском детском реабилитационном центре Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве труда и социальной защиты населения.

Об этом в субботу сообщает Trend со ссылкой на минтруда и соцзащиты населения.

Отмечается, что в центре они прошли обследование на первом этапе, после чего для каждого ребенка была составлена индивидуальная программа реабилитации.

"С целью стабилизации эмоционального состояния и поддержки интеграции в общество для детей проводились индивидуальные консультации и групповые терапевтические занятия с участием профессиональных психологов, а также занятия по йоге и танцевальной терапии.

Им предоставляются услуги реабилитации, включая лечебный массаж, лечебный бассейн и ванну, арт-терапию и другие процедуры.

В рамках 10-дневной программы социальной реабилитации для украинских детей предусмотрена организация экскурсий по историческим местам и музеям, а также проведение настольных игр, конкурсов и других мероприятий для интересного проведения досуга",- говорится в информации ведомства.

