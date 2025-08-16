БАКУ /Trend/ - Встреча посла Туркменистана в Пакистане Атаджана Мовламова с Федеральным министром финансов и доходов Пакистана, сенатором Мухаммадом Аурангзебом, стала не просто очередным дипломатическим контактом, а сигналом о переходе проекта ТАПИ (газопровод Туркменистан - Афганистан - Пакистан - Индия) к фазе активного продвижения. На повестке были не только общие вопросы двустороннего сотрудничества, но и конкретные шаги по ускорению строительства и решению ключевых финансовых задач, без которых проект не сможет перейти к финальной стадии.

Особая актуальность этой встречи связана с тем, что Пакистан сейчас испытывает потребность в стабильных поставках газа. Рост населения и промышленности усилил давление на энергосистему, а колебания цен на СПГ и перебои с импортом делают долгосрочные трубопроводные контракты стратегическим приоритетом. Туркменистан, в свою очередь, заинтересован в диверсификации маршрутов экспорта и укреплении своей роли в Южной Азии, что особенно важно в условиях изменения конъюнктуры мирового газового рынка.

ТАПИ, протянувшийся от гигантского месторождения Галкыныш в Туркменистане до Индии через Афганистан и Пакистан, способен ежегодно поставлять 33 миллиарда кубометров газа. Туркменский участок длиной 214 километров уже завершен, строится газокомпрессорная станция “Шатлык-1”. На афганском отрезке работы ведутся с учетом вопросов безопасности, что остается одним из главных факторов, влияющих на сроки реализации.

Обсуждение в Исламабаде касалось и смежных проектов коридора ТАПИ: линии электропередачи ТАП500, волоконно-оптической связи и транспортной инфраструктуры. Эти элементы способны превратить газопровод в многофункциональный региональный коридор, усиливающий интеграцию Центральной и Южной Азии.

Финансовый аспект стал одним из ключевых в переговорах. Пакистан рассматривает возможность расширения государственной поддержки проекта, в том числе включение ТАПИ в Закон о поощрении и защите иностранных инвестиций, что снизит риски для кредиторов. Исламский банк развития уже выделил 700 миллионов долларов на туркменский участок, а интерес к проекту проявляют Азиатский банк развития и крупные энергетические корпорации.

К проeкту проявляeт интeрeс и Казахстан. Компания QazaqGaz вeдeт пeрeговоры о потeнциальном присоeдинeнии к проeкту строитeльства газопровода ТАПИ. Потeнциальноe участиe Казахстана говорит о расширeнии рeгионального видeния ТАПИ за прeдeлы eго первоначальных участников. Это расширeниe можeт прeвратить ТАПИ из чeтырeхстороннeго энeргeтичeского коридора в болee обширную энeргeтичeскую и торговую сeть Цeнтральной и Южной Азии. Такоe развитиe нe только повысит гeополитичeскоe значeниe проeкта, но и потeнциально увeличит eго финансовую стабильность за счeт дивeрсификации источников финансирования и укрeплeния коллeктивной политичeской воли.

Встреча в Исламабаде демонстрирует, что Туркменистан и Пакистан синхронизируют усилия. Ашхабад при этом получает выход на растущий южноазиатский рынок, а Исламабад - долгосрочные гарантии поставок газа. В оптимистичном сценарии при сохранении политической воли и финансирования газопровод может быть введен в строй в ближайшие 3-4 года. В противном случае затяжные переговоры и риски безопасности могут отодвинуть реализацию на пять и более лет.

На этом фоне нынешний дипломатический контакт выглядит как попытка сторон ускорить график строительства и минимизировать внешние факторы задержек. ТАПИ остается не просто энергетическим проектом, но и элементом новой архитектуры сотрудничества, в которой Туркменистан и Пакистан могут стать ключевыми связующими звеньями между Центральной и Южной Азией.