Назван объем операций по платежным картам Visa в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - По данным на конец июня текущего года, количество транзакций по платежным картам Visa, выпущенным финансовыми учреждениями-резидентами (а также платежными картами статистической единицы), составило 127,831 миллиона единиц, а объем операций - 7,4 миллиардов манатов.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество транзакций увеличилось на 36,8 млн, или в 1,4 раза, а объем операций вырос на 1,8 млрд манатов, или на 31,6%.

В то же время количество транзакций по картам Visa, выпущенным нерезидентными финансовыми организациями, составило 1,023 млн, а объем – 89,8 млн манатов. По сравнению с январем–июнем прошлого года рост составил 252 тыс. транзакций (в 1,3 раза) и 15,5 млн манатов (на 20,9%) соответственно.

Следует отметить, что показатели по картам резидентных финансовых учреждений отражают операции, проведенные с картами, выпущенными банками и финансовыми структурами, действующими в Азербайджане. Показатели по нерезидентным картам включают транзакции, совершенные на территории страны по картам иностранных банков, используемым физическими лицами, проживающими за рубежом.