В TikTok главное качество видео, а не число подписчиков - Сергей Соколов

ШУША /Trend/ - TikTok - это платформа будущего, где главное - не количество подписчиков, а сама идея.

Как сообщает в понедельник специальный корреспондент Trend, об этом заявил директор по государственной политике и взаимодействию с органами власти TikTok / ByteDance в России, Восточной Европе, Центральной Азии и Монголии Сергей Соколов в ходе III Шушинского Глобального Медиафорума.

По его словам, TikTok представляет собой принципиально новую модель цифровой коммуникации, отличающуюся от традиционных социальных сетей.

"На TikTok охват зависит не от числа подписчиков, а от качества контента. У вас может не быть ни одного подписчика, но ваше видео увидят миллионы. Это фундаментальное отличие новой медиаэкосистемы от классической модели", - подчеркнул Соколов.

Он также отметил, что платформа становится важным инструментом не только для создателей контента и брендов, но и для политиков, государственных структур и медиа, которые хотят донести информацию до молодого поколения.