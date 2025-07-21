ИИ-контент часто публикуется в СМИ без редактуры - исследователь из Университета UniSC

ШУША /Trend/ - Я глубоко обеспокоена небрежным использованием технологий искусственного интеллекта в стратегических коммуникациях.

Как сообщает в понедельник специальный корреспондент Trend, об этом заявила старший преподаватель по связям с общественностью и социальным медиа, исследователь Школы бизнеса и креативных индустрий Университета UniSC Карен Сатерленд в ходе III Шушинского Глобального Медиафорума.

По ее словам, результаты исследования, проведенного среди специалистов по стратегическим коммуникациям в Австралии, США и Великобритании, вызывают серьезную тревогу.

"40 процентов респондентов считают проверку фактов в контенте, созданном ИИ, лишь умеренно важной или вовсе неважной, а 49 процентов практически не редактируют такие материалы вообще", - отметила Сатерленд.

Она также подчеркнула, что из-за такого подхода многие организации буквально копируют и вставляют тексты, созданные ИИ, и отправляют их в СМИ без должной проверки, что может угрожать достоверности и репутации как компаний, так и самих медиа.