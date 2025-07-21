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Расширен охват дошкольного образования в Азербайджане

Политика Материалы 21 июля 2025 15:26 (UTC +04:00)
Расширен охват дошкольного образования в Азербайджане

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "Об образовании" и "О дошкольном образовании".

Как сообщает в понедельник Trend, документом расширен охват дошкольного образования в Азербайджане.

В целях расширения охвата дошкольного образования в Азербайджане в статье 18.5 закона «Об образовании» к учреждениям, осуществляющим дошкольное образование, добавлены учреждения внешкольного образования, в статье 8.5 закона «О дошкольном образовании» к учреждениям, осуществляющим подготовку к школе, добавлены учреждения внешкольного образования, а в статье 11.4 того же закона к видам учреждений, занимающихся подготовкой детей дошкольного возраста, добавлены внешкольные образовательные учреждения с работающими в них группами подготовки к школе.

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