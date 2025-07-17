ЦБА обсудил сотрудничество с Центром исламского банкинга и экономики Аль-Худа (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первый заместитель председателя Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Алияр Мамедъяров принял главного исполнительного директора Центра исламского банкинга и экономики Аль-Худа Мохаммеда Зубаира Мугала.

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, во время встречи состоялся обмен мнениями по текущим экономическим тенденциям, стратегическим инициативам, которые будут способствовать развитию исламского банкинга в рамках "Стратегии развития финансового сектора на 2024–2026 годы", а также по необходимым нормативным изменениям в этом направлении.

На встрече также были обсуждены перспективы сотрудничества.

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