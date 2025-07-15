Активы ВТБ (Азербайджан) выросли на 6,3%

ОАО ВТБ (Азербайджан) объявил итоги второго квартала 2025 года. Чистая прибыль банка по итогам II квартала составила 6,319 млн манатов. Согласно отчету банка, его активы выросли на 6,29% в сравнении с показателем на конец 2024 года и достигли 337,037 млн манатов.

Объем кредитного портфеля ВТБ (Азербайджан) достиг 237,495 млн манатов. Во 2-м квартале было выдано бизнес-кредитов почти на 17 млн манатов. Таким образом, портфель по этому сегменту превысил 70,6 млн манатов.

Чистая процентная прибыль банка превысила 15,9 млн манатов, а непроцентные доходы достигли 7,3 млн манатов.

По итогам 2-го квартала 2025 года рентабельность капитала (ROE) ВТБ (Азербайджан) составила 12,24%.

Совокупный капитал банка превысил 98,7 млн манатов, что почти в 2 раза выше нормативного требования Центрального банка Азербайджана.