Азербайджан и Швейцария обсудили расширение сотрудничества в финансовой сфере (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Швейцария обсудили расширение сотрудничества в финансовой сфере.

Как передает в среду Trend, об этом на своей странице в соцсети X сообщил председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов.

"Мы рады были встретиться с председателем Национального банка Швейцарии Мартином Шлегелем в рамках его первого официального визита в Азербайджан. В ходе встречи мы подробно обсудили текущие процессы в мировой экономике и на финансовых рынках, приоритеты денежно-кредитной политики и финансовой стабильности на среднесрочную перспективу, а также цифровые инициативы в развитии финансового сектора.

Также на встрече, отметив удовлетворение текущим уровнем партнерства между нашими странами, мы обсудили возможности дальнейшего расширения сотрудничества между нашими учреждениями", - отметил Кязымов.