Переговоры между США и Ираном продолжатся сегодня - Дональд Трамп

БАКУ/ Trend/ - В серьезных переговорах США с Ираном приняли участие специальный посланник президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Как сообщает Trend, об этом Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в аэропорту Уэст-Палм-Бич во Флориде.

По его словам, американская сторона уже связалась с высокопоставленным иранским лидером, а следующий раунд переговоров состоится сегодня по телефону.

Трамп отметил, что одной из главных целей Вашингтона в отношении Ирана является вывод ядерных материалов из страны.

Напомним, что между США и Ираном не было достигнуто конкретного соглашения по ядерной программе, и с 28 февраля США и Израиль начали военные авиаудары по Ирану. В ответ Иран с того же дня наносил удары ракетами и дронами по Израилю и военным объектам США в странах региона.

В первый день военных авиаударов по Ирану погибли Верховный лидер страны аятолла Сейид Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных военных. 8 марта большинством голосов Экспертный совет Ирана избрал сына аятоллы Сейида Али Хаменеи - Сейида Моджтабу Хаменеи - третьим Верховным лидером Ирана.

В период с 1 по 5 марта противостояние еще более расширилось и охватило различные страны Ближнего Востока. Сообщается, что потери со стороны США составили 8 погибших и более 140 раненых.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морская транспортная система оказались под серьезной угрозой. Из-за напряженной обстановки вокруг Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли, а ряд стран призвал своих граждан покинуть регион.