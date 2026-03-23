Китай установил ценовой потолок на топливо

БАКУ /Trend/ - На фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке и резкого подорожания нефти правительство Китая ввело ценовой потолок на топливо в стране.

Как сообщает Trend со ссылкой на зарубежные СМИ, Государственный комитет по развитию и реформам Китая (NDRC) с ночных часов установил ценовой потолок на бензин и дизельное топливо. Максимальный уровень розничной цены на бензин на территории страны определен в размере 1160 юаней (примерно 168 долларов США) за метрическую тонну, на дизель - 1115 юаней (примерно 161 доллар США).

Отметим, что на фоне вооружённого конфликта на Ближнем Востоке с участием США, Израиля и Ирана, а также резкого сокращения судоходства в Ормузском проливе - одном из ключевых глобальных маршрутов поставок - нефть марки Brent подорожала более чем на 50 процентов. Ранее заключённые контракты продаются по цене выше 109 долларов за баррель, что отражает усиливающееся давление на мировые нефтяные рынки.

Аналитики BMI, входящей в состав "Fitch Solutions", не исключают, что в случае затягивания конфликта цена может превысить 150 долларов.

Напомним, что между США и Ираном не было достигнуто конкретного соглашения по ядерной программе, и с 28 февраля США и Израиль начали военные авиаудары по Ирану. В ответ Иран с того же дня наносил удары ракетами и дронами по Израилю и военным объектам США в странах региона.