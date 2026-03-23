Джейхун Байрамов обсудил региональную ситуацию со своим иранским коллегой

БАКУ/ Trend/ - 23 марта состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Исламской Республики Иран - Джейхуном Байрамовым и Сейидом Аббасом Арагчи.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

В ходе разговора обсуждалась региональная ситуация. Министры обменялись мнениями о возможных мерах по прекращению военной эскалации и о важности обеспечения безопасности в Каспийском регионе.

Министр Джейхун Байрамов выразил надежду на завершение расследования ударов беспилотников по Нахчыванской Автономной Республике с территории Ирана.

Стороны также обсудили двусторонние вопросы, представляющие взаимный интерес.

Напомним, что 5 марта была совершена атака дронов на Нахчыванский международный аэропорт.

Согласно данным минобороны Азербайджана, техническими средствами установлено, что вооружённые силы Исламской Республики Иран направили четыре беспилотных летательных аппарата в сторону Нахчыванского региона Азербайджана для совершения атак.

Один из них был выведен из строя подразделениями Азербайджанской армии, а остальные нацелились на гражданскую инфраструктуру, в том числе на здание средней школы во время учебных занятий. Беспилотный летательный аппарат, направленный на здание средней школы, к счастью, не достиг цели и, упав рядом со школой, взорвался.

В результате происшествия пострадали 4 гражданских лица.

Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением по поводу инцидента, потребовав от Исламской Республики Иран в кратчайшие сроки прояснить ситуацию, предоставить объяснения и принять необходимые срочные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем.

Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Муджтаба Демирчилу был вызван в министерство иностранных дел, иранской стороне был выражен резкий протест.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан признал ответственность за удары дронов по Нахчывану.

По его словам, после убийства Верховного лидера и высокопоставленных военных командиров в Иране Вооруженные силы открыли огонь по территориям соседних стран без контроля.