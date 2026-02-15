Обнародован объем операций по покупке и продаже иностранной валюты в Иране с 7 по 10 февраля

БАКУ/ Trend/ - С 7 по 10 февраля объем операций по покупке и продаже иностранной валюты в Иранском центре обмена золота и валюты составил около 638 миллионов долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Иранский центр обмена золота и валюты.

За указанный период было обменено 400 миллионов долларов США, 784 миллиона дирхамов и 15,8 миллиона евро. Также проведены обменные операции с другими валютами: 13,5 млн китайских юаней, 18,3 млн индийских рупий, 255 млн российских рублей и 34 млн японских иен.

Напомним, что Центр обмена валюты и золота в Иране начал работу 21 февраля 2023 года с целью стабилизации цен на иностранную валюту и предотвращения резких колебаний на черном рынке.

По официальному курсу Центрального банка Ирана на 15 февраля 1 доллар США равнялся 1 279 976 риалов, 1 евро — 1 517 554 риала. Обменный курс по системе SANA, устанавливаемый банкам и пунктам обмена, составлял 1 доллар — 1 362 635 риалов, 1 евро — 1 615 556 риалов.

На черном рынке Ирана курс доллара колеблется от 1,55 до 1,58 млн риалов, евро — от 1,85 до 1,88 млн риалов.