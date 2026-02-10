Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

США и Азербайджан на протяжении долгого времени осуществляют важное стратегическое сотрудничество - Джеймс Дэвид Вэнс

Политика Материалы 10 февраля 2026 20:08 (UTC +04:00)
США и Азербайджан на протяжении долгого времени осуществляют важное стратегическое сотрудничество - Джеймс Дэвид Вэнс
Фото: АЗЕРТАДЖ

Читайте Trend в

Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Передаю Вам и всему азербайджанскому народу личные приветствия Президента США.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс в совместном заявлении для прессы с Президентом Ильхамом Алиевым.

Он отметил, что США и Азербайджан уже давно осуществляют важное стратегическое сотрудничество: «Возможно, многие этого не знают, но азербайджанцы были одними из последних, кто покинул Афганистан. Работая в очень сложных условиях, они обеспечили себе репутацию самых крутых и яростных бойцов в мире».

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости