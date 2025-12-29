БАКУ/Trend/ - Начал свою работу Центр контроля и мониторинга кибербезопасности при министерстве здравоохранения Азербайджана, передает в понедельник Trend со ссылкой на ведомство.

Создание центра является важным стратегическим шагом в обеспечении безопасности процесса цифровизации в секторе здравоохранения, а также в реализации государственной политики по защите особо важной информационной инфраструктуры.

Центр оперативного реагирования на инциденты (SOC) будет работать круглосуточно, обеспечивая кибербезопасность медицинских информационных систем, данных пациентов и цифровых медицинских услуг. Проактивный мониторинг, раннее обнаружение и оперативное устранение кибератак и инцидентов в области информационной безопасности являются одними из основных направлений деятельности центра.

К основным целям и задачам центра относятся защита конфиденциальности и целостности медицинских данных, предотвращение кибератак, препятствующих деятельности медицинских учреждений, централизованный мониторинг информационных систем министерства и внедрение оперативных механизмов реагирования на инциденты.

Обеспечение безопасности данных в секторе здравоохранения является важной составляющей доверия граждан и национальной безопасности. В рамках деятельности центра SOC завершается внедрение современных решений в области безопасности, таких как предотвращение потери данных (DLP) и управление идентификацией и доступом (IAM), и данные миллионов пациентов находятся под строгим контролем.

Цифровая трансформация требует внедрения соответствующих мер безопасности, и новый центр оперативного управления безопасностью (SOC) является важным решением для повышения киберустойчивости системы здравоохранения страны.

Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики является исполнительным органом, определяющим и регулирующим государственную политику, в том числе в области цифровизации и защиты информационных ресурсов в секторе здравоохранения.