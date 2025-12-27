В Ханкенди открылась праздничная ярмарка «Зимняя сказка» (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/ Trend/ - 27 декабря в городе Ханкенди по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года открылась праздничная ярмарка «Зимняя сказка».

Как сообщает Trend, ярмарка, организованная Службой восстановления, строительства и управления при поддержке специального представительства Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, проходит на городской площади Победы уже во второй раз.

По информации отдела по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, на ярмарке свою продукцию представляют около 30 компаний. Праздничные мероприятия продлятся до 5 января.