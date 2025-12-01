Али Керимли предъявлено обвинение (дополнено)

Добавлены подробности (первая версия была опубликована в 11.33)

БАКУ/Trend/ - Председателю партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли предъявлено обвинение.

Как сообщает Trend, задержанному Службой государственной безопасности Али Керимли предъявлено обвинение по статье 278.1 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (действия, направленные на насильственный захват власти, насильственное изменение конституционного строя государства).

Напомним, что 29 ноября СГБ провела обыск в доме А.Керимли в связи с уголовным делом Рамиза Мехтиева, расследуемым СГБ.

Сабаильский районный суд вынес решение по уголовному делу в отношении Рамиза Мехтиева. Согласно решению, суд удовлетворил ходатайство в отношении Рамиза Мехтиева, привлеченного к уголовной ответственности за особо тяжкие преступления, и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 4 месяца.

Ему предъявлены обвинения по статьям 278.1 (Действия, направленные на насильственный захват государственной власти), 274 (Государственная измена) и 193-1.3.2 (Легализация имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса.

