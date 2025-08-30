Число приезжающих в Азербайджан из России сократилось на 14%

БАКУ /Trend/ - Число приезжающих в Азербайджан из России сократилось на 12–14%.

Как сообщает Trend, об этом журналистам заявил советник председателя Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде в ходе организованного агентством медиа-тура на пляжи поселка Шувалан.

Он сообщил, что в то же время зафиксировано аналогичное снижение числа приезжающих в Азербайджан из Индии. Советник председателя подчеркнул, что это также связано с геополитическими процессами, происходящими в регионе.

"Туризм - очень чувствительная сфера. В таких вопросах туризм больше всего подвергается таким воздействиям. Однако, в то же время, туризм также одна из сфер, которая быстро восстанавливается", - отметил К. Гулузаде.