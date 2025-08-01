Народный артист Ариф Бабаев похоронен в I Аллее почетного захоронения

БАКУ /Trend/ - Народный артист Азербайджана Ариф Бабаев похоронен в I Аллее почетного захоронения.

Как сообщает в пятницу Trend, церемония прощания прошла в Международном центре мугама.

Затем тело покойного было доставлено в I Аллею почетного захоронения.

На церемонии похорон присутствовали государственные и общественные деятели, известные представители культуры и науки, творческая интеллигенция и молодежь.

Отметим, что народный артист Ариф Бабаев родился 20 февраля 1938 года в селе Сарыхаджилы Агдамского района.

С начала 1960-х годов он начал свою профессиональную творческую деятельность в городе Баку, сначала в Азербайджанской государственной филармонии, а затем — в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета в качестве солиста-исполнителя мугама. В мугам-операх запомнились его яркие образы Меджнуна («Лейли и Меджнун»), Керема («Асли и Керем»), Ашыга Гяриба и Джамала. В 1978 году ему было присвоено звание заслуженного артиста, в 1989 году — народного артиста, а также он был награждён орденами «Шохрат» (1998), «Истиглал» (2008) и «Шараф» (2018).

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