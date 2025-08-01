Народный артист Азербайджана Ариф Бабаев будет похоронен на I Аллее почетного захоронения

БАКУ /Trend/ - Церемония прощания с народным артистом Ариф Бабаевым состоится сегодня в 13:00 в Международном центре мугама.

Об этом в пятницу сообщили Trend в министерстве культуры Азербайджана.

Было отмечено, что Народный артист будет похоронен на I Аллее почетного захоронения.

Напомним, 23 июля 2025 года около 17:30 Народный артист Азербайджана Ариф Бабаев был госпитализирован в Гахскую центральную районную больницу с диагнозом острая дыхательная недостаточность. 24 июля Народный артист на машине скорой медицинской помощи был перевезен из Гахской центральной районной больницы в Центральную клиническую больницу в Баку.

Отметим, что народный артист Ариф Бабаев родился 20 февраля 1938 года в селе Сарыхаджылы Агдамского района.

С начала 1960-х годов он начал свою профессиональную творческую деятельность в городе Баку, сначала в Азербайджанской государственной филармонии, а затем — в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета в качестве солиста-исполнителя мугама. В мугам-операх запомнились его яркие образы Меджнуна («Лейли и Меджнун»), Керема («Асли и Керем»), Ашыга Гяриба и Джамала. В 1978 году ему было присвоено звание Заслуженного артиста, в 1989 году — Народного артиста, а также он был награждён орденами «Шохрат» (1998), «Истиглал» (2008) и «Шараф» (2018).

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