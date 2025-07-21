Названо количество зарегистрированных в Азербайджане произведений за первые 6 месяцев 2025 г.

БАКУ /Trend/ - За первые 6 месяцев 2025 года зарегистрировано 391 произведение 289 авторов, что на 133 работы больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает в понедельник Trend, данные об этом отражена в информации об итогах работы, проделанной Агентством интеллектуальной собственности Азербайджана в 2024 году.

В Агентство было подано 200 заявок на патентование изобретений, полезных моделей и промышленных образцов (в аналогичном отчётном периоде 2024 года - 142 заявки), в том числе 142 заявки на изобретения (в 2024 году - 104), 27 - на полезные модели (в 2024 году - 22) и 31 - на промышленные образцы (в 2024 году - 16). По сравнению с соответствующим отчетным периодом 2024 года количество заявок на получение патентов (патентная активность) увеличилось на 36,5 процента по изобретениям, на 22,7 процента по полезным моделям и на 93,8 процента по промышленным образцам.

Для направления в Евразийское патентное ведомство поступило 30 заявок (в аналогичном отчетном периоде 2024 года - 18), а для получения патента через международную систему PCT в Международное бюро - 3 заявки (в 2024 году - 1). По сравнению с соответствующим периодом 2024 года количество заявок (патентная активность) увеличилось на 58,8 процента по заявкам, поданным в Евразийское патентное ведомство и на 200 процентов - по заявкам, поданным в Международное бюро.

В первом полугодии 2025 года в Государственном реестре было зарегистрировано 127 патентов (в аналогичном отчётном периоде 2024 года - 95), в том числе 81 патент на изобретения (в 2024 году - 56), 34 - на полезные модели (в 2024 году - 30) и 12 - на промышленные образцы (в 2024 году - 9). Патентная активность увеличилась на 33,7 процента по сравнению с соответствующим периодом 2024 года.

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