...
Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и канцлером Германии

Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ -17 марта состоялся телефонный разговор между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Канцлером Федеративной Республики Германия Фридрихом Мерцем, сообщает Trend.

В ходе телефонного разговора была выражена обеспокоенность в связи с сохраняющейся напряженностью на Ближнем Востоке, состоялся обмен мнениями о ее возможном влиянии на регион Южного Кавказа.

Фридрих Мерц приветствовал продолжающийся мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, отметил его важность для региональной стабильности.

Президент Азербайджана и Канцлер Германии обсудили перспективы двусторонних отношений, а также вопросы расширения связей между нашей страной и Европейским Союзом.

