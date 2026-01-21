Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
В Азербайджане будет создан суперкомпьютерный центр с участием Dell Technologies

Политика Материалы 21 января 2026 12:14 (UTC +04:00)
ДАВОС /Trend/ - В Азербайджане будет создан суперкомпьютерный центр с участием компании Dell Technologies.

Как передает Trend, об этом, в частности, было сказано 21 января на встрече Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом по Европе, Ближнему Востоку и Африке американской Dell Technologies Эдрианом МакДональдом в Давосе.

В ходе беседы было подчеркнуто, что благоприятный инвестиционный климат в Азербайджане привлекателен и для иностранных инвесторов. Была отмечена деятельность Dell Technologies в Азербайджане и создание в нашей стране суперкомпьютерного центра с участием этой компании, а также состоялся обмен мнениями о применении ее ресурсов в области искусственного интеллекта и принятия решений.

