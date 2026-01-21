Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом компании Dell Technologies по региону Европы, Ближнего Востока и Африки (ФОТО)

21 января 2026
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Эмин Алиев
Эмин Алиев
ДАВОС /Trend/ - 21 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом по региону Европы, Ближнего Востока и Африки американской компании Dell Technologies, являющейся одной из самых авторитетных мировых компаний в сфере ИТ-технологий, Адрианом Макдональдом, сообщает в среду Trend.

