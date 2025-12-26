Президент Ильхам Алиев: В этом году количество медалей, завоеванных нашими спортсменами, достигло рекордной отметки

БАКУ /Trend/ - В этом году количество медалей, завоеванных нашими спортсменами, достигло рекордной отметки.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления на церемонии, посвященной спортивным итогам 2025 года.

"На международных соревнованиях ими было завоевано более 2 тыс. медалей, свыше 600 из них – золотые. Это еще раз показывает, что спорт в Азербайджане успешно развивается. По сравнению с прошлым годом завоевано больше медалей, и, наверное, это естественно, потому что внимание, уделяемое развитию спорта, проводимая государственная политика, конечно же, с каждым годом приводят к лучшим результатам.

Развитие спорта в Азербайджане является государственной политикой, и по линии государства реализованы многие программы. Спортивная инфраструктура построена, можно сказать, с нуля и сегодня находится на самом высоком уровне. В регионах созданы все условия для занятий спортом. В этом году завершилось строительство двух олимпийских спортивных комплексов – в Гяндже и Евлахе. Таким образом, количество олимпийских спортивных комплексов в регионах достигло 46", - отметил глава государства.