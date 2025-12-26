Сотрудничество между Ираном и Азербайджаном по защите детей в цифровой среде может послужить обоюдным интересам — Захра Пезешкиан (Интервью)

БАКУ /Trend/ - Учитывая культурные связи и многочисленные общие черты между Ираном и Азербайджаном, такие как образ жизни, приоритет семьи и другие, сотрудничество в области защиты детей и молодежи в цифровой среде может отвечать обоюдным интересам стран.

Об этом в интервью Trend сказала дочь Президента Ирана Масуда Пезешкиана, глава иранской делегации Захра Пезешкиан.

По ее словам, Иран и Азербайджан могут помочь обеспечить интересы друг друга путем обмена опытом в области обучения, в организации совместных специализированных встреч в законодательной, правовой и технической областях, а также создания механизмов сотрудничества между соответствующими ведомствами, такими как киберполиция и соответствующие министерства.

«Учитывая широту, разнообразие и стремительное развитие цифровых процессов, культурную близость двух стран и приоритеты в защите семьи и детей, а также необходимость создания возможностей для надлежащего использования цифровой среды в целях развития и образования детей и семей, сотрудничество и координация между двумя странами в этой сфере могут быть очень важными и эффективными. Организация совместных учебных курсов, создание совместных платформ с учетом общих потребностей и интересов, регулирование программ контроля и сотрудничества между государствами для мониторинга платформ, а также подготовка игр и программ, которые могут создать более здоровую среду для использования детьми, — это области, в которых может осуществляться сотрудничество между двумя странами в сфере защиты семей и детей в цифровой среде», — отметила З. Пезешкиан.

По ее словам, эффективная защита детей в цифровой среде, которая меняет традиционные границы, не может считаться внутренней и национальной проблемой одной страны. По этой причине сотрудничество с другими странами, включая соседние, имеет большое значение.

З. Пезешкиан добавила, что в последние годы Иран предпринял серьезные шаги в направлении защиты детей и молодежи в цифровой среде. Среди этих шагов можно упомянуть документ о защите детей и молодежи в цифровой среде, организацию тренингов по повышению медиаграмотности семей и учащихся, роль таких институтов, как киберполиция, и разработку информационных систем, связанных с нарушениями правил. Однако стремительное развитие процессов в сфере технологий и сложность цифровых угроз требуют постоянного обновления правил, укрепления сотрудничества между органами власти и активного участия частного сектора и социальных институтов.

«Конференция, состоявшаяся в Баку на тему «Защита детей в цифровой среде: современные инструменты и международное сотрудничество», была организована на высоком уровне. На мероприятии, в котором приняли участие представители различных стран, региональных и международных организаций, были затронуты темы, касающиеся последних научных исследований и практического опыта стран. Организация таких мероприятий важна с точки зрения обмена опытом и привлечения внимания политиков к вопросу защиты детей в цифровой среде и правовому аспекту. Конференции, организованные в таком формате, могут способствовать формированию региональных и международных платформ сотрудничества и удвоить эффективность мер, принимаемых на национальном уровне», — заключила З. Пезешкиан.

