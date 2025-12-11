Джейхун Байрамов обсудил с Президентом Венгрии расширение стратегического партнерства (ФОТО) (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:01)

БАКУ /Trend/ - 11 декабря в ходе рабочего визита в Венгрию министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов был принят Президентом Венгрии Тамашем Шуйоком.

Об этом Trend сообщили в министерство иностранных дел.

В ходе встречи с удовлетворением было отмечено развитие стратегического партнерства между Азербайджаном и Венгрией, основанного на дружбе, взаимном уважении и тесном сотрудничестве. Подчеркнута важность взаимных визитов на высоком уровне, постоянного политического диалога, контактов между народами, гуманитарных связей между двумя странами.

Вместе с тем было отмечено, что итоги XI заседания Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии, состоявшегося 5 сентября в столице Венгрии, дали дополнительный импульс развитию отношений.

На встрече было отмечено, что Венгрия является 3-м по величине инвестором в нашей стране, в частности в области энергетики. Наряду с этим, были рассмотрены инвестиционные планы в фармацевтике и ряде других направлений. Была отмечена удовлетворенность развитием сотрудничества в области воздушного транспорта, отмечена важность работы в области "зеленой энергии", транзита, коммуникаций, предоставления образовательных стипендий и других направлениях. Выражена уверенность в том, что эти и другие вопросы будут подробно обсуждаться в рамках 3-го азербайджано-венгерского стратегического диалога.

Была отмечена важность дальнейшего укрепления сотрудничества, основанного на взаимном доверии и поддержке, в рамках международных платформ, ООН, Организации тюркских государств, европейских институтов.

В ходе встречи также были обсуждены другие двусторонние и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

