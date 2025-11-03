«С точки зрения международного права они являются лицами, совершившими военные преступления и преступления против человечности» - на суде над гражданами Армении начались выступления прокуроров (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - 3 ноября продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, в военных преступлениях, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

Как сообщает Trend, на прошедшем в Бакинском военном суде заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья - Гюнель Самедова) каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их адвокаты, часть потерпевших лиц, правопреемники и представители потерпевших, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Прокурорам, защищающим государственное обвинение, было предоставлено слово для выступления в суде.

Отметим, что на предыдущем судебном заседании стороны заявили, что не возражают против завершения судебного следствия и удовлетворены представленными и исследованными доказательствами.

Прокуроры, поддерживающие государственное обвинение, обратились в суд с просьбой о предоставлении им времени для выступления до 3 ноября.

Как отметил старший помощник генерального прокурора Вюсал Алиев, за год было проведено около 100 судебных заседаний. Документы и доказательства были изучены в течение свыше 500 часов.

Прокурор, поддерживающий государственное обвинение, также заявил: «Были допрошены обвиняемые, потерпевшие и свидетели. В судебных заседаниях последовательно исследованы доказательства, собранные в ходе предварительного расследования, а также доказательства, представленные защитой. Как обвиняющая сторона, мы считаем, что на основании представленных доказательств вина обвиняемых в текущем производстве по делу в совершении многочисленных преступлений, совершенных с 1988 года, подтверждена».

Отмечено, что предъявленные обвиняемым в ходе выступления обвинения будут пересмотрены. Будут заново проанализированы и оценены преступления, совершенные армянским государством и созданной им преступной организацией, а также доказательства, подтверждающие участие обвиняемых в совершении этих преступлений. В. Алиев сказал, что обвиняемые, находящиеся в настоящее время перед судом, - это лишь часть лиц, участвовавших в совершении многочисленных преступлений, о которых идет речь.

Отмечалось, что в целом подсудимые обвиняются в прямом или косвенном участии в преступлениях, совершенных государством Армения и созданной им преступной организацией в период с 1988 года по 20 сентября 2023 года, условно разделенных на 15 глав, в соответствии с периодами, охватываемыми их деятельностью. По сообщению В.Алиева, обвинительное заключение состоит из 6 частей.

Вначале были оглашены доказательства, подтверждающие возникновение преступного умысла, включавшего оккупацию суверенных территорий Азербайджанской Республики, и создание преступного сообщества на начальном этапе. Прокурор разъяснил правовое понятие преступного сообщества, а затем огласил документы и доказательства, подтверждающие создание преступного сообщества.

Подчеркивалось, что и другие исследованные в судебном заседании документы подтверждают, что основной целью лидеров преступной организации было добиться любой ценой отделения от Азербайджана территории Карабахского региона, являющегося неотъемлемой частью нашей страны, и оккупации этих земель.

Сторона обвинения также обратила внимание на идеологическую и историческую последовательность основ создания преступной организации.

Отмечалось, что лица, входившие в военно-политическое руководство Армении, а также пропагандисты, активные распространители и идеологи преступных идей того периода - Зорий Хайки Балаян, Сильва Барунаковна Капутикян, Игорь Маратович Мурадян, Вазген Микаэли Манукян, Аркадий Манвели Манучаров, Аркадий Аршавири Гукасян, Левон Грантович Мелик-Шахназарян, Роберт Седраки Кочарян, Серж Азати Саргсян, Самвел Андраники Бабаян, Жирайр Симонович Сефилян, Виталий Микаэли Баласанян, Аркадий Мурадович Карапетян, Георгий Микаэли Петросян и другие, а также лица армянского происхождения или придерживавшиеся проармянских взглядов, занимавшие различные должности в руководстве бывшего СССР и использовавшие свои служебные полномочия в преступных целях, создали на основе строгого распределения ролей устойчивые организованные преступные группы и их постоянные объединения - то есть, преступную организацию, открыто начавшую деятельность.

Они объединились в рамках преступной организации вокруг идей, основанных на национально-этнической ненависти и вражде к азербайджанскому народу, которую называли «Миацум» («Объединение»).

Затем были представлены документы и доказательства, подтверждающие факты оккупации суверенных территорий Азербайджанской Республики, совершения актов геноцида, уничтожения мирного населения, террористических актов и других преступлений в период оккупации.

Подчеркивалось, что вооруженный конфликт, развязанный Арменией против Азербайджана, с точки зрения международного права должен квалифицироваться как агрессивная война.

Отмечалось, что в результате военной агрессии Армении суверенные территории Азербайджана в течение длительного времени находились под оккупацией. Планомерное осуществление и продолжение этой оккупации свидетельствует о том, что официальные структуры армянского государства, его вооруженные силы и незаконные вооруженные формирования действовали в рамках единого стратегического плана и под общим руководством. Это является проявлением экспансионистской идеологии, на протяжении многих лет формировавшейся в армянской политико-идеологической среде и оправдываемой концепцией «великой Армении».

Сообщалось, что в результате агрессивной войны в 1988-1994 годах были оккупированы 12 городов, 18 поселков и 895 сел Азербайджанской Республики - всего 925 населенных пунктов.

В обвинительном выступлении прокурор также представил сведения об оккупации города Ханкенди и поселка Кяркиджахан, оккупации Ходжалинского района и совершенном в Ходжалы геноциде, перевозке оружия на вертолетах, резне в Мешели и по другим эпизодам.

Далее обвинительное выступление продолжил начальник отдела Управления по поддержанию государственного обвинения Генеральной прокуратуры Насир Байрамов. Он огласил части обвинения, касающиеся оккупации города Шуша и частичного истребления жителей сел Малыбейли и Гушчулар, оккупации села Кярки (Нахчыванская Автономная Республика), Баганис-Айрым, Ашагы Эскипара, Юхары Эскипара, Хейримли, Бархударлы, Софулу и Гызылгаджилы Газахского района, частичного истребления населения села Баганис-Айрым, оккупации Ходжавендского района и частичного истребления жителей села Гарадаглы, а также инцидента со сбитым вертолетом 20 ноября 1991 года и частичного истребления населения сел Баллыгая и Гюлистан Геранбойского района.

Отмечалось, что в соответствии с планом агрессии 8 мая 1992 года под руководством Тер-Тадевосяна Аркадия Ивановича, действовавшего на основании полученного из Армении задания и указаний, на Шушу был совершен полукольцевой (в форме подковы) наступательный удар с четырех направлений - северо-западного, северного, северо-восточного и восточного, город был оккупирован.

Государственный обвинитель, прокурор Фуад Мусаев, довел до сведения участников суда обстоятельства, связанные с агрессивной войной, развязанной Арменией, в ходе которой были оккупированы Кяльбаджар, некоторые села Тертерского района, а также Агдамский, Физулинский, Джебраильский, Зангиланский и Губадлинский районы. Он отметил также захват территории сел Агдабан и Джомард, стратегически важной позиции, называемой «Тоннель», расположенной на автомобильной дороге Кяльбаджар-Лачин, массовое уничтожение мирных жителей в этом районе и жителей села Башлыбель, а также события, связанные с Апрельскими боями 2016 года.

Подчеркивалось, что хотя обвиняемые представляются как «герои» агрессивной войны и политики оккупации, проводившейся Арменией против независимого Азербайджана, на самом деле с точки зрения международного права они являются лицами, совершившими военные преступления и преступления против человечности.

Затем прокурор отметил некоторые моменты, связанные с участием обвиняемых в оккупации суверенных территорий Азербайджана.

Прокурор Тарана Мамедова, поддерживающая государственное обвинение, обратила внимание на части обвинительной речи, связанной с нападением армянских вооруженных сил на Товуз в июле 2020 года (Товузские бои), а также с обстрелами отдельных городов и районов Азербайджана (Гянджа, Мингячевир, Барда, Тертер и др.) армянскими вооруженными силами в ходе 44-дневной войны, что привело к гибели людей, разрушению жилых домов, инфраструктуры и т.д.

Прокурор Вюсал Абдуллаев, поддерживающий государственное обвинение, огласил части обвинительного выступления по фактам насильственного исчезновения людей, взятия в плен и заложников и применения к ним пыток в период агрессивной войны, минирования территорий, продолжения агрессии путем подрыва мин, террористических преступлений, совершенных в период агрессивной войны и фактам использования наемников.

Кроме того, были оглашены части, посвященные преступлениям, связанным, как продолжение агрессивной войны, с незаконным заселением на оккупированных территориях, насильственным захватом власти на оккупированных суверенных территориях Азербайджанской Республики и установлением незаконного управляющего режима, нанесением ущерба военному арсеналу Азербайджанской Республики, а также перевозкой и размещением на оккупированных территориях оружия, боеприпасов, военной техники и другого оборудования, по фактам умышленного нанесения ущерба экономике Азербайджанской Республики и финансирования терроризма на оккупированных территориях.

Во время выступлений обвинительной стороны на установленных в зале суда мониторах демонстрировались соответствующие фотоснимки, карты, цифры и т.д.

Судебный процесс продолжится 6 ноября.

Отметим, что по фактам многочисленных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной армянским государством и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Карамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, обвиняются 15 лиц армянского происхождения.

Данные лица, то есть Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давид Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давид Клими, Мнацаканян Левон Генрикович, Бегларян Василий Ивани, Казарян Эрик Роберти, Аллахвердян Давид Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.