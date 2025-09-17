Шушинская встреча открыла новую страницу в отношениях Азербайджана и ОАЭ - Азер Гараев

БАКУ /Trend/ - Встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Шуше в расширенном составе является событием стратегического значения, которая не только обозначила переход двусторонних отношений на новый уровень, но и укрепила региональные и международные позиции Азербайджана.

Об этом сообщил Trend политолог Азер Гараев.

Он отметил, что место проведения этой встречи в Шуше несет важный политический посыл.

"Шуша не только является символом и культурной столицей Карабаха, но и олицетворяет возрождение освобожденных от оккупации территорий и суверенитет Азербайджана. Визит Президента ОАЭ в этот город фактически является открытым и на высоком уровне выражением международной поддержки территориальной целостности Азербайджана. Эта встреча также показывает, что Азербайджан в постконфликтный период добился успеха в построении новых реалий, и эти реалии были приняты влиятельными международными партнерами", - подчеркнул политолог.

A.Гараев отметил, что встреча имеет большое значение и с точки зрения экономического и инвестиционного сотрудничества.

"В ходе встречи было отмечено, что взаимные инвестиции расширяются, углубляется сотрудничество, особенно в нефтегазовой сфере. В области возобновляемых источников энергии (включая проекты Masdar) есть широкие перспективы. Взаимный товарооборот растет, особенно в ненефтяном секторе. Подписаны новые соглашения в области транспорта и логистики. Встреча напрямую служит целям привлечения инвестиций в регионы Азербайджана, а также усилению экономической диверсификации страны", - сказал он.

Политолог также отметил геополитическую и дипломатическую значимость встречи.

"ОАЭ - один из новых игроков на Южном Кавказе. Его участие в Азербайджане - особенно в Карабахе - открывает новые возможности и сулит положительные результаты. Таким образом, авторитет Азербайджана в арабском и исламском мире растет, а благодаря сотрудничеству с ОАЭ открываются перспективы более тесной политико-экономической интеграции со странами Персидского залива. Это стратегическое партнёрство расширяет международные форматы взаимодействия Азербайджана и укрепляет его позиции в переговорах с Арменией. Таким образом, Азербайджан проявляет себя как важный партнёр не только на региональных, но и на глобальных дипломатических платформах", – подчеркнул он.

По словам А. Гараева, встреча имеет и важный имиджевый аспект. Проведение переговоров в Шуше - это сигнал миру, что Карабах является безопасной и открытой зоной для инвестиций.

"Азербайджан показывает, что процесс восстановления и строительства ведется совместно со стратегическими союзниками. Вновь была продемонстрирована философия лидерства Президента Ильхама Алиева – ориентированная на результат, безопасность и развитие. Это событие укрепляет доверие к Азербайджану и позитивно влияет на его международный имидж", – отметил политолог.

Встреча Президента Ильхама Алиева и Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Шуше укрепила геополитическую позицию Азербайджана, поспособствовала вовлечению Карабахского региона в глобальную экономическую интеграцию и продемонстрировала расширение культурно-политических связей с арабским и исламским миром.

"Это многовекторное событие содействует миру и стабильности в регионе, а также подтвердило имидж Азербайджана как сильного, открытого для сотрудничества и уверенно развивающегося государства-победителя", – заключил А. Гараев.

