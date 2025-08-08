Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
В Вашингтоне состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева со специальным представителем Президента США Стивом Уиткоффом (ФОТО)

Политика Материалы 8 августа 2025 00:01 (UTC +04:00)
В Вашингтоне состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева со специальным представителем Президента США Стивом Уиткоффом (ФОТО)

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
БАКУ/Trend/ - 7 августа в Вашингтоне состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева со специальным представителем Президента США Стивом Уиткоффом.

Как сообщает Trend, сначала с участием Президента Ильхама Алиева и специального представителя Президента США Стива Уиткоффа был подписан «Меморандум о сотрудничестве» между SOCAR и компанией ExxonMobil.

Документ подписали министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров и вице-президент компании ExxonMobil Джон Ардилл.

Затем глава государства Ильхам Алиев встретился со специальным представителем Президента США Стивом Уиткоффом.

В Вашингтоне состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева со специальным представителем Президента США Стивом Уиткоффом (ФОТО)
